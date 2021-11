KWPN’er Dassler wint onder Billot Puissance in Rouen over 2,17 meter

Sommige springpaarden hebben een echt specialisme. In ieder geval de Douglas-zoon Dassler heeft dat wel. Gisteravond sprong de dertienjarige KWPN'er weer eens ruim over de 2 meter en won met Mathieu Billot de Puissance in Rouen. Inmiddels heeft het fokproduct van Floris van Leuken al zo'n keer of zeven een Puissance gewonnen.

Mathieu Billot, nog lid van het Franse team op de Spelen in Tokio, was de enige die met Dassler de hoge muur van 2,17m overwon. Het duo kwam net niet aan hun eigen record van 2,23m die ze twee jaar geleden in Rouen sprongen. Billot had dezelfde hoogte ook gesprongen in 2018 tijdens London Olympia. Toen moest hij de zege delen met de Brit Guy Williams.

De tweede plaats ging naar Dylan Ringot, die op dezelfde hoogte van 2,17 m faalde. De Fransman viel van zijn paard Vivlavie Une Prince (v. Number One d’Iso), zonder ernstige gevolgen. Maximilien Lemercier en Popcorn Dj (v. President) werden derde na een fout op de hoogte van 2,02 m.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/Grandprix.info