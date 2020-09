KWPN’er Delvaux wint 4* 1,50m in Grimaud

Met het vertrek van Kim Emmen bij de Margaretha Hoeve van Eric Berkhof begin dit jaar, kwam Berkhofs fokproduct Delvaux (v. Chacco Blue) in handen van Rodrigo Almeida. Gisteren won het paar hun eerste grote wedstrijd, de 1,50m-ranking proef in Grimaud. Almeida bleef in de barrage Grégory Cottard een halve seconde voor.

Onder Kim Emmen was de AES goedgekeurde Delvaux al succesvol tot op het hoogste niveau. De nieuwe stalruiter van Eric Berkhof, Rodrigo Almeida zit nu een half jaar in het zadel van de twaalfjarige zoon van Chacco-Blue en stuurde de hengst gisteren naar hun eerste overwinning.

‘Veel kwaliteit’

Almeida: “Mijn paard Delvaux heeft veel kwaliteit, waardoor voor mij de taak eenvoudiger wordt. Ik rij hem nu een half jaar ​​en voel dat we nu klaar zijn voor de zwaardere klassen. Ik geloof echt in goede resultaten met hem in de toekomst.”

Halve seconde

Na een spannende strijd in de barrage van de 1,50m-proef klopte Rodrigo Almeida met Delvaux de Fransman Grégory Cottard op Bibici (v. Norman Pre Noir) met een halve seconde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht/Horses.nl