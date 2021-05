KWPN’er Denver opnieuw bovenaan

Veelwinner Denver (Memphis x Chico's Boy) pakte met zijn Britse amazone Holly Smit de belangrijkste rubriek van de dag in Gorla Minore. De 13-jarige was een halve seconde sneller dan de anderen in de tweede fase van de met ruim 25.000 euro gedoteerde 1m50 rubriek. De door Anton en Marleen Woertman gefokte Denver werd eind 2020 uitgeroepen tot het beste springpaard ter wereld.