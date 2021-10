KWPN’er Diathago met Ehning naar zege in 1m55

De door Team Nijhof en Wim ten Pas gefokte Diathago (Diamant de Semilly x Carthago - stamboeknaam Golden Diamond TN), een Warendorfer staatshengst, was een aantal jaar door de staatsstoeterij beschikbaar gesteld aan het Duitse jeugdtalent Lara Weber. Zij is inmiddels 24 en sinds eind 2020 heeft Marcus Ehning de teugels van de inmiddels tienjarige hengst in handen. Afgelopen zondag wonnen Diathago en Ehning de afsluitende CSI5* rubriek over 1m55 in Oslo.

Ehning en Diathago reden hun eerste vijfster en voor het paard was het ook de eerste internationale rubriek over 1m55. In de barrage bleven de twee de concurrentie bijna 1,3 seconden voor.

Jochems vijfde

De tweede plaats ging naar de jonge Ierse ruiter Harry Allen met de tienjarige Carlo (v. Conthargos), Rodrigo Giesteira Almeida werd met Jorden van de Kruishoeve (v. Nabab de Reve) derde. Kevin Jochems, die zo’n beetje het beste weekend uit zijn carrière had in Oslo, werd vijfde met Emmerton (v. Silvio I).

