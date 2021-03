KWPN’er Dingeman pakt GP Ocala voor Santiago Lambre

De Mexicaanse ruiter Santiago Lambre won zaterdag bij de Winter Spectacular in Ocala, Florida, de Grand Prix met de 13-jarige KWPN-ruin Dingeman (v. Nintender). Het duo mocht als laatste starten in de barrage en bleef de concurrentie voor met een tijd van 36.850 seconden. "Hij is een echte winnaar" zegt Lambre over zijn paard.

“Ik had wel geluk dat ik de laatste starter in de barrage was” vertelt Lambre. “Vanaf de start heb ik al het benodigde risico genomen. Aron Vale had een lastige tijd gezet en ik kon niet alleen voor een foutloze ronde gaan. Ik weet dat Dingeman snel is, ik ken hem heel goed.” Lambre brengt de bruine al sinds 2015 internationaal uit.

Uitslag:

1. Dingeman, Santiago Lambre (MEX) – 0 | 0 | 36.850

2. Major, Aaron Vale (USA) – 0 | 0 | 37.537

3. Casper, Sharn Wordley (NZL) – 0 | 0 | 37.973

Bron: Persbericht / Horses.nl