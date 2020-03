KWPN’er Divine de la Roque naar springruiter Harold Boisset

De KWPN merrie Divine de la Roque (v.For Hero) zal haar carrière vervolgen onder het zadel van de Franse springruiter Harold Boisset. De merrie werd gefokt door de Hecart familie en geeft Boisset nu de kans om haar verder uit te brengen.

Michel en Marie Hecart brachten de merrie al uit op 1.45m en 1.55m, waarna het toptalent Edward Levy de teugels overnam. Nu zal Boisset plaatsnemen in het zadel van de 12-jarige For Hero-dochter. Daarnaast heeft de Franse ruiter ook de 7-jarige Kannan-nazaat Deukara tot zijn beschikking gekregen van de familie Hecart. Boisset kreeg eerder onder andere Verone de la Roque (v.Kannan) te rijden van de familie en was zo gek van het paard dat Boisset een van zijn eigenaren het paard liet aanschaffen voor de langere duur. Daarmee begon de goede samenwerking met de familie Hecart. Boisset zei: “Ik heb ze altijd gewaardeerd. Ik vind hun filosofie goed en ik bewonder hoeveel goede paarden ze hebben gefokt.

‘Nemen onze tijd’

Boisset vervolgt: “De paarden zijn hier natuurlijk om verkocht te worden, maar we nemen onze tijd om elkaar te leren kennen tijdens deze pauze.” Boisset heeft meerdere GP overwinningen achter zijn naam staan met zijn 14-jarige topmerrie Quolita Z (v.Quasimodo Z). De merrie ondergaat op het moment een embryo transfer. “Vorig jaar bracht ze al nakomelingen van Emerald, dit jaar wordt ze geïnsemineerd met Eldorado vd Zeshoek. Ik ben gek van de nakomelingen van deze hengst en daarom hebben we een aantal merries bij hem gedaan. Hierna gaan we Quolita’s toekomst bekijken.

