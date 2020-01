KWPN’er Dublin V grijpt net naast de winst in GP kwalificatie Oliva

In het Spaanse Oliva werd gisteravond de 1.45m Grote Prijs kwalificatie gereden en hierin kwamen Dublin V (v.Vigaro) en diens amazone Laura Renwick net tekort voor de winst. Pedro Guimaraes Veniss kwam als beste uit de bus en ging er met de overwinning vandoor. Marlon Modolo Zanotelli viel met de KWPN'er Sweet Tricia (v.Berlin) net naast het podium van de proef.

Veniss was met For Felicila (v.For Pleasure) de gevierde man in het 1.45m twee-fasen parcours. De Braziliaan kwam foutloos door de finish in 32.59 en dit was genoeg om de eerste prijs in ontvangst te mogen nemen. Renwick en de KWPN’er Dublin V 0.18 seconden langzamer door de finish en mochten achter Veniss plaatsnemen in de ereronde.

Top vijf

Olivier Philippaerts maakte de top drie compleet. De Belg finishte met Freesby de Vy (v.Deister) in 33.03 en eindigde als derde. Marlon Modolo Zanotelli deed er met Sweet Tricia net één honderdste van een seconde langzamer over en viel net naast het podium op plaats vier. Derin Demirsoy en Dadjak Ter Puttenen (v.Toulon) waren hekkensluiters van de top vijf met 33.75 seconden.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl