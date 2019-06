KWPN’er Einstein bovenaan met Gaudiano

De eerste springrubrieken van de Pinkstermaandag zijn alweer verreden op het Pfingstturnier. In de 4* tweefasenwedstrijd kwam Emanuale Gaudiano het snelst foutloos rond, met zijn KWPN'er Einstein (v. Clinton). De schimmel werd gefokt door W.J. Boltjes. Harrie Smolders reed in deze rubriek met Dolinn (v. Cardento) zesde na een balk in de tweede fase.

Bij de jonge paarden was er ook succes voor de KWPN’ers. Lisa Nooren kwam met VDL Groep Gistique (v. Verdi TN) foutloos door de tweede fase en pikte het vijfde geld mee. De winst was hier voor Christoph Brüse en Crispy (v. Ingmar).

Vanmiddag om 16:30 wordt de Grote Prijs van Wiesbaden verreden. Deze wedstrijd is live te volgen via Clip My Horse.

Uitslag Welfenhof Preis

Uitslag Jonge Springpaarden