KWPN’er Fleur Sinaa-A moet Martin Fuchs voorlaten in nationale 1.50m GP Zwitserland

Afgelopen zaterdag stond er in het Zwitserse Maienfeld een 1.50m nationale Grote Prijs op het programma. Hierin was Martin Fuchs oppermachtig en ging er met de overwinning vandoor. De KWPN'er Fleur Sinaa-A (v.Cardento) werd als troef ingezet door Paul Estermann en dit bleek een goede keuze. Het duo kwam net tekort voor de winst en eindigde op plek twee.

Martin Fuchs hield met de 10-jarige Cha Mu (v.Corrado II) samen met 10 andere combinaties de lei schoon in het basisparcours. Fuchs zette vervolgens een snelle barrage-rit neer en klokte een tijd van 35.98 seconden. Dit was uiteindelijk genoeg om op de overwinning op te eisen.

Net wat tekort

Paul Estermann plaatste zich met de KWPN-merrie Fleur Sinaa-A, gefokt door A.M. Angenent-De Bruin, eveneens voor de barrage. Het duo kwam door de finish in een tijd van 36.84 seconden, kwam net wat tekort en moest hiermee Fuchs voorlaten in de prijsuitreiking. Niklaus Schurtenberger en Quincassi (v.Quintero) mochten als derde opstellen in de prijsuitreiking na een barrage ronde van 37.49 seconden.

Bekijk hier de complete uitslag.

Bron: Horses.nl