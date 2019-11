KWPN’er Hulahupe JR op kop in Equiline Youngster Cup finale München

Vanmiddag stond de Equiline Youngster Cup finale voor zevenjarige paarden op het programma en daarin was de KWPN'er Hulahupe JR (v.VDL Bubalu) de allerbeste onder het zadel van Ellen Whitaker. In het twee-fasen parcours verwees het duo Holger Wulschner en Janne F. Meyer-Zimmerman naar de tweede en derde plaats.

Whitaker en Hulahupe JR zetten een zeer snelle tijd neer van 28.10 en daar kon geen van de concurrenten onder duiken en daarbij foutloos blijven. Alleen Brian Balsiger en Urbanus Z (v.Ugano Sitte) klokten 27.85 maar moesten de snelheid bekopen met acht strafpunten. Wulschner kwam met Diamant de Plaisir (v.Diamant de Semilly) het dichtst in de buurt van de Britse. De Duitser klokte een tijd van 28.85 en moest achter Whitaker plaatsnemen op de tweede plaats.

Meyer-Zimmerman had Quim (v.Quiwi Dream) gezadeld voor de finale en kwam door de finish in 29.55 wat een derde plaats opleverde. De vierde plaats viel in handen van Maximilian Lill. De Duitser finishte met zijn Spartacus TN-nakomeling Stakan in 29.72 en viel net naast het podium. Finja Bormann maakte met Grey Chester (v.Grey Top) de top vijf compleet met een tijd van 30.03.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl