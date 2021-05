KWPN’er Hunter wint 3* openingsrubriek in Gorla Minore

Met Derin Demirsoy in het zadel sprong Hunter (Bernini x Voltaire) gisteren naar de zege in de 3* openingsproef in Gorla Minore. Het fokproduct van de familie Huis in 't Veld bleef in de 1,45m-proef foutloos en finishte in 65,43 seconden. Demirsoy was met de Bernini-zoon bijna een halve seconde sneller dan Jack Ryan op KBS Major Player (v. Obos Quality 004).

Onder de Turkse ruiter Derin Demirsoy groeide de negenjarige Hunter rustig naar het 4*-niveau. De zoon van Bernini komt uit de succesvolle merriestam van de familie Huis in ’t Veld. Zijn derde moeder Corrie (v. Irco Polo) bracht de KWPN-hengst Karandasj. Zijn moeder Risole V (v. Voltaire) is een halfzus van Matthijs van Astens voormalige 1.50m paard VDL Groep Sydney V (v. Kigali) die vier internationale springpaarden bracht waaronder de twee 1.60m-paarden Zhivago en Zowiezo.

In Gorla Minore pakte Demirsoy met Hunter gisteren de zege in de 1.45m openingsrubriek direct op tijd. Het paar had een tijd gereden van 65,43 seconden. Het was de eerste internationale overwinning van dit jaar. Op de tweede plek eindigde Jack Ryan met KBS Major Player in 65,87 seconden. Derde werd de Zwitser Yannick Jorand op de sBs-hengst Pollux de Muze Z (v. Plot Blue).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl