KWPN’er Igor K wint Welcome Speed in Thermal

Als jong paard was de bij het NRPS goedgekeurde hengst Igor K in Nederland al een succesvol springpaard onder Sjoerd Kommers. De zoon van Cardento verhuisde twee jaar geleden naar de stallen van de Canadese Ellicia Edgar en met haar werd de succesreeks voortgezet. Gisteren won het paar de Welcome Speed op de Desert International Horse Park Week VIII in Thermal. Edgar: "Ik moet zeggen dat hij mijn favoriete paard van de stal is, hij heeft zich goed ontwikkeld."

Ellicia Edgar pakte in de Welcome Speed de zege met Igor K in een tijd van 64,63 seconden, bijna twee seconden sneller dan de nummer twee Jessica Gleason met Cerafina (v. Cayetano L). Edgar is enthousiast over het fokproduct van R. Krul. “Ik moet zeggen dat hij mijn favoriete paard van de hele stal is,” vertelt Edgar. “Hij heeft zich ontwikkeld en doet telkens de juiste dingen tot nu toe in zijn carrière. Ik ben super enthousiast over zijn overwinning vandaag. Hij begint ons echt te laten zien uit welk hout hij gesneden is.”

Twee jaar geleden kwam Igor K naar de Valleyfield Farm van de Edgars. Onder Sjoerd Kommers was de Cardento-zoon onder meer succesvol in de GMB Competitie. Op de KWPN-NA keuringen in Canada liep Igor K een goede IBOP. Daar scoorde hij 86 punten.

Bron Persbericht Desert International Horse Park/Horses.nl