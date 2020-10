KWPN’er Iniesta P wint competitie zevenjarigen in Portugal

Afgelopen week gingen de jonge paardencompetities van start in Portugal. Meerdere KWPN’ers wisten het podium te behalen. Maar het was de zevenjarige KWPN- hengst Iniesta P die er met zijn foutloze rondes met het goud er van door ging.

C.C.J. Peelen uit Renkum fokte de Air Jordan Z-zoon Iniesta P. Hij is niet de enige getalenteerde nazaat van de Ster Voorlopig Keur Prestatie-merrie Wyona P (v. Heartbreaker). Zijn halfbroer Charmeur P, een Chacco Blue-nazaat, wordt in het 1.45m uitgebracht door Stephanie Morrison. Halfbroer Gio P (v. Bernini) laat zich zien op 1.30m-niveau. Iniesta P wordt momenteel uitgebracht in het 1.45m door zijn ruiter António Matos Almeida.

Waar grootmoeder Lynda J (v. Voltaire) de 1.60m-paarden Salvador (v. Heartbreaker) en Tibor P (v. Little Rock) en grootmoeder Zwadensie (v. Silvano) het 1.60m-paard Fadensie (v. Voltaire) bracht, komen ook de 1.50m-paarden Evita P (v. Toulon) en Demetra Aremac (v. Michael Braun) uit deze moederlijn.

Klik hier voor alle resultaten.

Bron KWPN