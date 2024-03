Keminko N wint 1,50 Ocala

De door G.A. Nijhof-Ruiterkamp uit Lochem gefokte Keminko N (v. VDL Grand Slam) heeft zaterdagavond in Ocala de 4* 1,50 m rubriek met barrage gewonnen. Met eigenaar Will Simpson in het zadel liep de negenjarige ruin naar de overwinning op het Live Oak concours. Tweede was Aaron Vale met BWP'er Styles (v. Cornet Obolensky), derde werd Chloe Reid met Chelsea 179 (v. Cador).

Keminko N liep in 2018 mee in het voorjaarsonderzoek, maar werd daarin doorverwezen in verband met een blessure. Het paard was in 2021 internationaal actief onder de Tsjechische amazone Tereza Vesela en loopt sinds twee jaar wedstrijden in Noord Amerika met Will Simpson. Dit was de eerste internationale 1,50 m rubriek voor de combinatie.

Uitslag

Bron: Horses.nl