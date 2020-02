KWPN’er Sweet Tricia verslaat KWPN’er Dindoctro in GP Oliva, Houtzager-Kayser tiende

In de Grote Prijs van Oliva was de KWPN'er Sweet Tricia (v.Berlin) en haar ruiter Marlon Modolo Zanotelli de KWPN'er Dindoctro (v.Indoctro) en amazone Marie Demonte te snel af. De KWPN'ers bezetten de eerste twee podium plaatsen en verdienden respectievelijk 7.500 en 6.000 euro.

Marlon Modolo Zanotelli voorkwam een complete Franse dominantie in de 1.45m Grand Prix. De Braziliaan hield vier Fransen van de overwinning met de Berlin-dochter Sweet Tricia. De twee zijn sinds november vorig jaar een combinatie en Darragh Kenny gaf de teugels van de KWPN’er over aan Zanotelli. Het duo finishte in de barrage in 40 seconden rond en hier wist geen enkele combinatie onder te duiken.

Top van het klassement

Marie Demonte kwam met Dindoctro nog het dichtst in de buurt. Met een foutloze ronde in 40.49 seconden mocht de amazone achter Zanotelli plaatsnemen in de prijsuitreiking. Fanny Skalli en Jonka-A (v.Cardento) werden derde met een tijd van 41.18. Julia Houtzager-Kayser plaatste zich met Sterrehof’s Cayetano Z (v.Caretano Z) ook voor de barrage en eindigde met vier strafpunten op een tiende plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl