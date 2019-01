KWPN’er Valinski S tweede in Wellington GP

Het Winter Equestrian Festival is in volle gang, en gisteravond werd de 2* Grote Prijs verreden. Lauren Hough reed de 17-jarige KWPN'er Valinski S (v.Nijinski) naar een tweede plaats. De overwinning kwam op naam van oud-Wereldbeker winnaar Mario Deslauriers.

De Canadees won in 1984 de Wereldbeker-finale in Gotenburg en was daarmee, als 19-jarige, de jongste in de geschiedenis van de Wereldbekers. Nu 35 jaar later is Deslauriers nog steeds actief in de topsport. De ruiter reed met Amsterdam (v.Catoki) in de 2* Grand Prix van Wellington een snelle barrage in 36,59 en mocht de hoofdprijs van 18.000 dollar (15.842 euro) in ontvangst nemen. McLain Ward deed met Tradition de la Roque (v.Kannan) een goede poging om de overwinning voor Deslauriers weg te snoepen. Zijn snelle tijd van 36,03 was genoeg geweest, maar door een fout viel Ward naar een zesde plaats terug.

Valinski S

Lauren Hough reed met Valinski S een goede barrage en eindigde met 37,28 op een tweede plaats. De KWPN-ruin, gefokt door H. van der Scheer uit Kamperveen, is nog maar twee weken onder het zadel van Hough en werd al eerder op 160m niveau uitgebracht door onder andere Ben Maher (2015) en Todd Minikus (2017).

