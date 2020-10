KWPN’er VDL Wizard met pensioen

Op 17-jarige leeftijd is de KWPN-ruin VDL Wizard (v.Gentleman x Ahorn) door zijn amazone met pensioen gestuurd. De Gentleman-zoon is gefokt door S. en J.E. Wolters uit Feerwerd en werd door de VDL Stud naar Amerika verkocht. Na een succesvolle carrière is het tijd voor VDL Wizard om van zijn pensioen te genieten.

Callan Solem verscheen sinds 2014 internationaal aan de start met VDL Wizard en deed dit niet geheel onverdienstelijk. Het duo pakte talloze topklasseringen waarin de derde plek in de met 1.000.000 dollar gedoteerde Ocala Grand Prix misschien wel het hoogtepunt is.

Ook werden de twee zevende in de Wereldbekerfinale in Gothenburg in 2016 en eindigden als tweede in de Wereldbekers van Washington en Lexington. Nu mag VDL Wizard gaan genieten van zijn welverdiende pensioen.

Bron: World of Showjumping/Horses.nl