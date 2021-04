KWPN’ers Alie B, Edita en Wittinger VDL doen goede zaken in Nationale GP’s Amerika

Afgelopen weekend werden er meerdere internationale en nationale wedstrijden gehouden in de Verenigde Staten en ook in San Juan Capistrano, Californië en Mill Spring, North Carolina werd er gestreden in Grand Prix'. De overwinningen vielen in handen van Nicole Haunert en Taylor Land en in beide Grote Prijzen eindigden KWPN'ers in de top van het klassement. Alie B (v.Prestige VDL) en Edita (v.Ukato) maakten de top drie in San Juan Capistrano compleet en Wittinger VDL (v.Indoctro) greep net naast de winst in Mill Spring.

In de GP van San Juan Capistrano lukte het slechts één combinatie om twee maal de nul op het scorebord te houden. Nicole Haunert stuurde haar Concolue (v.Conthargos) dubbel foutloos rond en nam de hoofdprijs mee naar huis in de 1.45m Grand Prix. De Duitse ruiter Simon Schroeder was met Alie B, gefokt door D. Mozes uit Veenwouden, weliswaar sneller dan Haunert, maar moest vier strafpunten incasseren onderweg en eindigde als tweede. Bij Zume Gallagher en Edita, gefokt door Ans Bardoel, gebeurde hetzelfde. Het duo tikte in de barrage een balk uit de lepels en maakte de top drie compleet op de derde plaats.

Wittinger VDL

De strijd in de Grand Prix van Mill Spring werd beslist in een vijfkoppige barrage. Hierin was Taylor Land met Get Go (v.Grey Top) oppermachtig. Het duo klokte een tijd van 31.55 en hier kon geen van de concurrenten onder duiken. Amanda Flint kwam met Wittinger VDL het dichtst bij de overwinning. Flint stuurde de door A.J. Hazenberg uit Opende gefokte Indoctro-zoon foutloos rond in 34.08 seconden en pakte hiermee de tweede prijs. Grant Seger werd derde (Cantucchini) en vierde (Dr. J).

Bron: Horses.nl