KWPN’ers Bull Run’s Divine Fortune en Bugatti op podium nationale GP Tryon

In de nationale 1.45m Grand Prix in Tryon waren de KWPN'ers Bull Run's Divine Fortune (v.Padinus) en Bugatti (v.Heartbreaker) er vooraan bij. De Padinus-dochter pronkte bovenaan de uitslagenlijst en de Heartbreaker-nazaat mocht als derde opstellen in de met 25.000 dollar gedoteerde proef.

De stamboeknaam van Bull Run’s Divine Fortune is Emhilavsca Fortuna en zoals dit achtervoegsel al doet vermoeden is de merrie gefokt door Peter en Anne Mieke Rinkes van de Fortuna Hoeve. De 11-jarige merrie doet het al geruime tijd goed onder het zadel van Kristen Vanderveen en was in Tryon ook weer iedereen de baas. Het duo was in een vijfkoppige-barrage de snelste van het deelnemersveld en won de hoofdprijs.

Gebroeders Bosch uit Luttenberg

De Heartbreaker-zoon Bugatti is dan weer gefokt door de Gebroeders Bosch uit Luttenberg. Onder het zadel van Wilhelm Genn is de 14-jarige ruin zeer succesvol en was ook in Tryon goed voor een podium-klassering. Genn stuurde Bugatti naar een derde plek in de GP en nam achter Vanderveen en Abigail Mcardle (Chuck Berry) plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl