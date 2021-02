KWPN’ers Delius F en Fernando van het Posthuis in top vier 3* Grand Prix Vilamoura

In de 3* 1.50m Grand Prix van Vilamoura eindigde de KWPN'er Delius F (v.Handel) met diens ruiter Stephen Lohoar in de top drie. Het duo moest enkel Lily Attwood en José Thiry voor zich dulden in de prijsuitreiking na een goed bevochten barrage. Romain Dreyfus en KWPN'er Fernando van het Posthuis (v.Nabab de Reve) vielen net naast het podium van de Grote Prijs.

Dat het geen eenvoudige Grand Prix was, bleek wel uit de resultatenlijst. Maar liefst 11 combinaties de cap afnamen en de ring verlieten zonder de finish te bereiken. In totaal hielden 7 combinaties in het basisparcours de nul op het scorebord. Lily Attwood kwam van die 7 als beste uit de bus. Met Cor-Leon vd Vlierbeek Z (v.Calvaro Z) had de amazone 36.44 seconden nodig in de barrage en hield alle balken in de lepels. Hiermee mocht het koppel voorop in de ereronde en wonnen ze een hoofdprijs van 12.925 euro.

Top vier

De Belg José Thiry zat met Jalisco W van de Wolvenhoek (v.Vivaldi du Seigneur) Attwood op de hielen. Ook Thiry reed een foutloos basis parcours en de tijd van 37.49 was goed voor plek twee. Stephen Lohoar en Delius F bleven eveneens foutloos in de barrage en werden derde met een tijd van 40.44. Als snelste vierfouters vielen Romain Dreyfus en Fernando van het Posthuis, gefokt door P. en J. Post uit Bleiswijk, net buiten de top drie op de vierde plek.

Bron: Horses.nl