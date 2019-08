KWPN’ers doen goede zaken in Dublin, Jochems en Schröder in top tien

Op de tweede dag van de Dublin Horse Show stonden meerdere KWPN'ers vooraan in de prijsuitreiking in zowel de 1,35m-1.40m Speed Derby als de 1,50m-1,60m Stablelab Stakes. Kevin Jochems presteerde vandaag wederom goed en eindigde in de top tien van de Derby. Gerco Schröder flikte dat zelfde kunstje in de Stablelab Stakes.

De overwinning in de Speed Derby viel in de Ierse handen van Mark McAuley en de 15-jarige Miebello (v.Quite Easy). McAuley reed een foutloze ronde in de snelle tijd van 86,30 en voerde daarmee de ereronde aan. Cian O’Connor mocht als tweede plaatsnemen achter zijn landgenoot. O’Connor kwam in het zadel van de KWPN’er Diego (v.Colman) net negenhonderdste van een seconde tekort en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Barbara Schnieper en KWPN’er Dickens II (v.Carolus II) werd derde. Op de zevende plek eindigde de KWPN’er Fruselli (v.Zambesi) en diens amazone Holly Smith. Kevin Jochems moest met Enjoy (v.Viceroy T), ook een KWPN’er, vier strafpunten incasseren onderweg en een eindtijd van 103,77 bracht de Nederlander de negende plaats.

Stablelab Stakes

McLain Ward ging er in de 1.50m-1.60m rubriek met de overwinning vandoor. De Amerikaan was in een 11-koppige barrage met Noche de Ronda (v.Quintender) de concurrentie te snel af en pronkte bovenaan de uitslagenlijst. Denis Lynch deed er met zijn KWPN’er GC Chopin’s Bushi (v.Contendro) net iets langer over in de barrage en mocht als tweede opstellen. Shane Breen en Ipswich van de Wolfsakker (v.London) maakten de top drie compleet. Gerco Schröder en Glock’s Cognac Champblanc (v.Clearway) kregen een fout in de barrage en eindigden nog op de negende plaats.

Uitslag Speed Derby en uitslag Stablelab Stakes.

Bron: Horses.nl