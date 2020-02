De belangrijkste rubriek van de dag in Spanje, een 1m45 tweefasenrubriek, was voor thuisrutier Ismael Garcia Roque met zijn KWPN-ruin Gazquine Tag (v. Mylord Carthago). Hij was 18/100 sneller dan nummer twee Diplomat (v. Kashmir van Schuttershof) onder het zadel van de Italiaan Filippo Marco Bologni.