KWPN’ers domineren jonge paarden rubriek Hickstead

In de Old Lodge kampioenschap-rubriek voor zeven- en achtjarige springpaarden werd het gehele podium bekleed door KWPN'ers. Heidiemorka (v.Baltic VDL), Galliano VM (v.Ukato) en Ginger-Blue (v.Plot Blue) vochten om de top drie klasseringen in de rubriek. Heidiemorka en diens ruiter Ben Walker gingen er uiteindelijk met de hoogste eer vandoor. Guy Williams schreef de hoofdrubriek van vandaag op zijn naam, de Bunn Leasure Trophy.

In de 1,40/1,45m rubriek kwam Ben Walker met Heidiemorka het beste uit de bus. Het koppel klokte in het twee-fasen parcours de snelste tijd en mocht op de bovenste trede van het podium plaatsnemen. Galliano VM en zijn amazone Laura Kraut moesten in Heidiemorka hun meerdere erkennen en werden tweede. Ben Maher stuurde Ginger-Blue naar een mooie derde prijs in de proef.

Bunn Leasure Trophy

De Bunn Leasure Trophy is een 1,50m rubriek die telt als kwalificatie voor de King George V Gold Cup, de 1,60m Grand Prix. Het gastland was vanmiddag oppermachtig in deze kwalificatie. Guy Williams ging er uiteindelijk met de overwinning vandoor. Met Rouge de Ravel (v.Ultimo van Ter Moude) klokte de Brit 32,94 en mocht voorop in de ereronde. Ellen Whitaker moest met Arena UK Winston (v.Waldo van Dungen) genoegen nemen met een tweede plaats voor Amanda Derbyshire en Luibanta BH (v.Luidam). Rolf-Goran Bentsson stak met de KWPN’er Ermindo W (v.Singapore) een stokje voor de totale Britse hegemonie en nestelde zich op de vierde plaats. Michael Whitaker maakte met El Wee Widge (v.Wheaweij de Landetta) de top vijf compleet.

Uitslag Old Lodge en uitslag Bunn Leasure Trophy.

Bron: Horses.nl