KWPN’ers Don’s Diamant en All In in top vijf CaptiveOne Advisors 1.50m proef WEF

Naast de 3* GP werd er op Wellington ook de CaptiveOne Advisors afsluitende 1.50m rubriek verreden en hierin gooiden de KWPN'er Don's Diamant (v.Diamant de Semilly) en All In (v.Aachen) hoge ogen door in de top vijf te eindigen. De winst viel in handen van Natalie Dean en haar Ceitasi (v.Caretello B).

Natalie Dean finishte met Ceitase zeer snel in een tijd van 34.26 seconden en dit was meer dan genoeg om er met de hoogste eer vandoor te mogen gaan. Nicholas Dello Joio kwam met Columbcille de Reve (v.Hermes de Reve) meer dan 2.5 seconden later binnen dan Dean. Joio moest in Dean zijn meerdere erkennen en achter haar plaatsnemen in de prijsuitreiking.

Twee KWPN’ers

Met haar tweede troef Don’s Diamant, een 12-jarige KWPN hengst, klokte Dean een tijd van 34.75, maar door een balk uit de lepels te tikken werd daar vier strafpunten bij genoteerd. Met dit resultaat werd de amazone wel derde voor Annabel Revers en H&M Carat Desire (v.Diarado). Revers deed er 38.29 seconden over, incasseerde ook een fout onderweg en werd nog vierde. All In en diens amazone Katherine Strauss deden een zeer goede gooi naar de winst, maar met een tijd van 34.31 en acht strafpunten viel het koppel terug naar de vijfde stek.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl