KWPN’ers gooien hoge ogen in 75.000 dollar GP van Tryon; Diablo, Bull Run’s Risen en Garant in top vijf

In de met 75.000 dollar (66.971 euro) gedoteerde Grand Prix van Tryon waren afgelopen zaterdagavond drie KWPN'ers in de top vijf van de rubriek te vinden. Diablo VII (v.Douglas) was met zijn ruiter Rowan Willis iedereen te snel af en greep de winst. Bull Run's Risen (v.Utopie) volgde op de voet en Garant (v.Warrant) viel net naast het podium.

20 combinaties verschenen aan de start van de Grote Prijs onder kunstlicht en daarvan behaalden zeven combinaties de barrage. Willis en Diablo VII zetten een razendsnelle barrage rit neer en klokten 34.05. Geen van de concurrenten kon onder deze tijd komen wat Willis de overwinning en 22.500 dollar (20.091 euro) aan prijzengeld opleverde.

Risen en Garant

Kristen Vanderveen kwam nog het dichtst in de buurt met de KWPN’er Bull Run’s Risen. Het koppel kwam door de finish in 35.19 en mocht achter Willis aansluiten. Beezie Madden en Garant hielden alle balken in de lepels, maar noteerden wel één puntje voor tijd. Hiermee werd het duo vierde. Amanda Derbyshire nestelde zich met de Holsteiner Cornwall BH (v.Con Air) tussen de KWPN’ers in en werd met 40.48 derde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl