KWPN’ers Idanibur W, Bintang II en Cicero II pakken prijzen in Vilamoura

Aan het einde van de dag hebben twee KWPN'ers ervoor gezorgd dat nog twee maal het Britse volkslied klonk in Vilamoura. Dat zet aan het eind van de dag op donderdag de teller op vier KWPN'ers die wonnen , waarvan drie voor Groot-Brittannië, op Portugese bodem. Idanibur W (v.Ukato) won bij de zevenjarigen en Bintang II (v.Tangelo vd Zuuthoeve) en Cicero II (v.Cicero Z van Paemel) plaatsen zich bij de beste drie in de 1.45m proef.

Hybalia (v.Tygo) en Jelly-Bean (v.Vittorio) wonnen eerder al de 1.40m 3* rubriek en de zesjarigen. Bij de zevenjarigen was Idanibur W, gefokt door J.W. Greve, de grote overwinnaar. Met zijn amazone Nicole Pavitt was de Ukato-zoon iedereen te snel af en ging met de overwinning aan de haal. Francisco Rocha (Demi Tour) en Raphael Goehrs (Nine One One d’Hulsterlo) werden twee en drie.

Big Tour

In de 3* 1.45m Big Tour twee-fasen rubriek klonk het Britse volkslied voor Laura Renwick en Bintang II. Het duo klokte een tijd van 29.01 in de tweede fase en hield de nummer twee op bijna een seconde afstand. De nummer twee was Lily Atwood, amazone van Axel Verlooy, stuurde Karibou Horta (v.Landor S) rond in 30 seconden rond en mocht achter Renwick plaatsnemen. Guy Williams en Cicero II, gefokt door B. Zuidema, maakten het podium compleet. Een tijd van 30.21 seconden bezorgde de twee een derde prijs.

Uitslag zevenjarigen en uitslag 1.45m.

