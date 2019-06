KWPN’ers maken de dienst uit in 2* 1,45m Lausanne, Brego R’N B in top drie

In de 1,45m rubriek van de CSI2* in Lausanne bestond de top vier enkel uit KWPN'ers. Alex Duffy schreef de rubriek op zijn naam na een snelle barrage ronde. De Ier liet zijn zes mede-barragekandidaten achter zich. De voorheen door Angelique Hoorn gereden Brego R'N B (v.Namelus R) eindigde op het podium in de proef.