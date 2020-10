KWPN’ers op het podium in GP’s Coapexpan en San Giovanni

Afgelopen weekend stonden zowel in het Mexicaanse Coapexpan en het Italiaanse San Giovanni KWPN'ers op het podium van de Grand Prix. In Coapexpan greep Gerdinieke (v.Bacardi VDL) net naast de winst. In San Giovanni waren Felicia (v.Harley VDL) en Evenzo (v.Diarado) goed voor de winst en het brons.

In Mexico was Nicolas Pizzaro met Pia Contra (v.Conthargos) de grote winnaar. Met zeven andere combinaties streed Pizzaro in de barrage voor de winst en kwam als sterkste uit de bus.

John Perez Bohm kwam met Gerdinieke het dichtst bij de winst. De Bacardi VDL-dochter, gefokt door Erven, werd tot 1.40m niveau opgeleid door Daan van Geel en Mareille van Geel-Schröder. In de 2* Grand Prix van Coapexpan was de merrie goed voor de tweede prijs. Twee weken geleden wist Gerdinieke nog te winnen in Mexico.

Felicia en Evenzo in San Giovanni

In San Giovanni was er winst voor de KWPN’er Felicia. De Harley VDL-merrie was met haar ruiter Giovanni Consorti de concurrentie te snel af en liep voorop in de ereronde. Martina Simoni en Evenzo (v.Diarado) mochten als derde opstellen in de 1.45m Grand Prix. De Diarado-zoon werd gefokt door T. Cooymans en M.D. Peters en werd tot 1.40/1.45m niveau opgeleid door Bart Lips en Tim Franssen.

Uitslag Coapexpan en uitslag San Giovanni.

Bron: Horses.nl