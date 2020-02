KWPN’ers slaan toe in 2* GP op Sentower Park: Deep Blue Bridge S en Duke op het podium

Op het Sentower Park viel gisteren de Grand Prix overwinning in handen van de Duitser Rupert Carl Winkelmann en de KWPN'er Deep Blue Bridge S (v.Zirocco Blue VDL). Na een negen-koppige barrage was het duo absoluut de snelste en ging er met de hoofdprijs vandoor. De tweede KWPN'er eindigde op de derde stek: Duke (v.Phin Phin), het fokproduct van Roelof Bril, met de Pool Przemyslaw Konopacki.

Negen van de 57 combinaties plaatsen zich voor de barrage en daarvan hielden er in totaal vier de lei ook in de barrage schoon. Ruper Carl Winkelmann was de concurrentie overtuigend de baas. De Duitser dook als laatste starter meer dan twee seconden onder de tijd van Abdel Saïd, die op dat moment aan de leiding stond. Een tijd van 35.57 bracht Winkelmann en Deep Blue Bridge S, gefokt door J.C. Slob, de overwinning.

Top drie

Abdel Saïd moest dus op het laatst toch nog iemand voor zich dulden in de prijsuitreiking. De Egyptenaar stuurde zijn nieuwe troef Freestyle (v.Caretino 2) rond in 37.60 seconden en werd door Winkelmann naar de tweede plaats verwezen.

De derde plaats was voor Przemyslaw Konopacki en Duke. Duke is gefokt door R. Bril uit de merrie Wienke (Santa Maria v. Tangelo vd Zuuthoeve), eerder door Jos Lansink uitgebracht tot op 1.60m niveau. Konopacki en Duke deden er 38.45 seconden over in de barrage en namen achter Winkelmann en Saïd plaats in de ereronde.

Beste Nederlander

Het beste Nederlandse resultaat in de proef kwam op naam van Maikel van der Vleuten. De Nederlander liet met Canisha (v.Cancara) weliswaar alle balken in de lepels liggen, maar moest enkel één puntje voor tijd laten noteren. Van der Vleuten pakte met dat resultaat nog een tiende prijs mee.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl