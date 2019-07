KWPN’ers voorop in prijsuitreiking 1,40m en 1,50m Knokke, Kuyten beste Nederlandse

In de 2* 1,40m rubriek van vanochtend stond KWPN'er Goanita (v.Zandor) vooraan in de prijsuitreiking en in de 3*1,5om rubriek bezetten de KWPN'ers Eclatant (v.Berlin) en Dabresse (v.Dollar Dela Pierre) de eerste twee tredes van het podium. Suus Kuyten zette van de Nederlanders de beste resultaten neer en reed in beide rubrieken er vooraan bij.

Goanita en haar amazone Oda Charlotte Lyngvaer, vriendin van Timothy Hendrix, pronkten bovenaan de uitslag van de 1,40m twee-fasen rubriek vanochtend. Het duo klokte een tijd van 36,33 in de tweede fase en was daarmee de concurrentie te snel af. Suus Kuyten deed met de KWPN’er Folinda (v.Van Gogh) goede zaken in de rubriek. De amazone stuurde de Van Gogh-dochter rond in 38,64 en viel net naast het podium op de vierde plaats.

3* 1,50m rubriek

In de 1,50m rubriek kwam Eclatant het beste uit de bus na een vier-koppige barrage. De Berlin-zoon en Stephex Stables-amazone Petronella Andersson klokten een tijd van 40,01 en schreven de proef op naam. Satoshi Hirao en Dabresse deden er net wat langer over in de barrage. Het koppel zette een tijd neer van 41,26 en mocht achter Andersson plaatsnemen in de prijsuitreiking. Kuyten was wederom de beste Nederlandse in de rubriek. Met Dallas du Domaine Z (v.Darco) moest de amazone in de eerste omloop een fout incasseren, maar werd toch nog zevende in de rubriek.

Bekijk hier de 1,40m uitslag en hier de 1,50m uitslag.

Bron: Horses.nl