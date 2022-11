Kyle King en Etalon snellen Mexicanen in eigen huis voorbij

Kyle King drukt zijn stempel op Monterrey, Mexico met twee overwinningen in evenveel weken tijdens Major League Show Jumping (MLSJ) op Club Hípico La Silla. De Amerikaan en zijn KWPN'er Etalon (v. Tangelo vd Zuuthoeve), gefokt door Stal Zielman in Dalfsen, eisten voor de tweede achtereenvolgende week de Vector Empresas CSI5* 1.50m op. King liet de Mexicanen Eugenio Garza en Carlos Hank achter zich.

De dertienjarige vos Etalon is onder Kyle King uitgegroeid van een hunter tot een succesvol Grand Prix-paard. Het afgelopen jaar heeft het duo al heel wat top tien klasseringen bij elkaar gesprongen. Ook gisteren in Monterrey was het weer raak. King en Etalon waren de snelste van vijf dubbel foutloze rondes over een door Gregory Bodo gebouwd parcours in een barrage van dertien paarden.

Garza op bijna een seconde

In de barrage hadden de twee Mexicanen Eugenio Garza en Carlos Hank al goede tijden op de klokken gezet voordat Kyle King zich meldde in de ring. Garza ging aan de leiding met Contago (v. Cornet Obolensky) in 40,08 seconden, Hank had even daar voor 41,52 seconden op de klokken gezet met H5 Turbo Z (v. Thunder vd Zuuthoeve). King maakte vervolgens gebruik van de snelheid en behendigheid van Etalon. De Amerikaan finishte in de winnende tijd van 39,24 seconden.

‘Hij is gewoon fantastisch’

Kyle King: “Ik dacht dat de eerste ronde aanzienlijk moeilijker was dan vorige week [Die King ook won, red.]. Ik onderschat dit paard altijd, maar hij is gewoon fantastisch. Ik denk dat ik de favorieten van de rubriek er in de barrage af heb gereden, het was ook aardig stil toen ik over de finish kwam. Ik ben super blij en ik ben gewoon vereerd en gelukkig om dit paard als mijn partner te hebben.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht/Horses.nl