Kyle King en KWPN’er Magic Mike aan kop in 5* Welcome Stake Thermal

Kyle King won vannacht de 5* openingsrubriek van de Major League Show Jumping in Thermal met de door J.H. Koers gefokte Magic Mike (v. Zapatero VDL). De Amerikaan was blij verrast met de KWPN'er die nog maar kort op 5*-niveau springt. "Hij is eigenlijk sneller dan ik dacht", vertelt Kyle. "Hij wil altijd gaan, heeft veel bloed, hij is een echt paard met karakter, en hij is gewoon speciaal."

Dit weekend is in Thermal de finale van de nieuwe serie Major League Show Jumping, de Noord Amerikaanse tegenhanger van de Global Champions Tour. Op de openingsdag van de 5* wedstrijd was een Tabel A met barrage over 1,50m. Zeven combinaties gingen in de barrage van start en Kyle King had het voorrecht om als laatste van start te gaan met de twaalfjarige KWPN’er Magic Mike.

Sam Walker tweede

Als voorlaatste had de Canadees Sam Walker de snelste tijd op de klokken gezet en zich aan de kop van het klassement genesteld. Hij had met Hermelien vd Hooghoeve (v. Tangelo vd Zuuthoeve) een foutloze ronde gesprongen in 39,72 seconden. De Canadees was ruim een seconde sneller dan Nayel Nassar die met Igor Van De Wittemoere (v. Cooper vd Heffinck) 40,90 had neergezet.

‘Ik gokte goed’

Kyle King kon gebruik maken van het voordeel van de laatste start en zag waar in het parcours nog wat te halen viel. De Amerikaan stuurde Magic Mike volgens plan rond en finishte foutloos in 39,30 seconden, goed voor de zege. “Ik gokte goed naar de laatste steilsprong, ik denk dat ik het daar gewonnen heb”, aldus King.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht MLSJ