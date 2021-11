Kyle wint Junioren Grand Prix, Fiechter en Vos tweede en derde

De Grand Prix voor de Junioren op het jeugdfestival in Kronenberg werd zojuist gewonnen door de de Britse Tabitha Kyle met Desterly (v. Tolan R). In de spannende barrage versloeg zij de Nederlanders Logan Fiechter met Sam Vd Tojopehoeve Z (v. Spartacus) en Thijmen Vos op Faylista (v. Azteca VDL). Vos was met zijn andere paard Ive Got The Key (v. Womanizer) ook nog eens vijfde.

Voor de barrage van de 1,40m Grand Prix kwamen negen combinaties terug. Thijmen Vos zette met Ive Got The Key de boel op scherp. Hij bleef foutloos in 32,26 seconden. Er bleek ruimte voor verbetering want Logan Fiechter reed er even later drie seconden van die tijd af. Fiechter nam de leiding over met Sam Vd Tojopehoeve Z in een tijd van 29,39 seconden.

Kyle zeer snel

Maar direct na Fiechter stuurde Tabitha Kyle haar KWPN-merrie Desterly razend snel rond en finishte foutloos in 28,03 seconden. Met deze prestatie bleed de Britse tot het einde op de eerste plaats ondanks verwoede pogingen van de combinaties na haar. Hilde Veenstra kwam met Gideon DLS (v. Corland) nog dichtbij (28,70), maar het paard tikte een balk uit de lepels van de laatste hindernis. Ook Thijmen Vos kon met Faylista er niets meer aan doen. Zijn mooie foutloze ronde eindigde hij in 30,20 seconden op de derde plaats.

Children

In de eerste rubriek van vanmorgen reden de Children hun wedstrijd. Die werd gewonnen door Noora Von Bülow met de KWPN’er Interstar B (v. I’m Special de Muze). Op de tweede, derde en vierde plaats eindigden de Nederlanders Jesse Beckers/Aragon Happhira, Britt Schaper/Keen Lady – E en Jersey Kuijpers/Leasure Lendermen Jkh Z.

Bron Horses.nl