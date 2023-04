L ‘Extreme BH en Lector vd Bisschop leveren kampioenen VWF Springen

Manege de Prinsenstad was traditiegetrouw weer het toneel voor het kampioenschap VWF springen. Bij het vrijspringen voor driejarigen was de winst voor de hengst Porsche BH (L ‘Extreme BH x Arko III) van eigenaar Jan Vink. De schimmelruin Next edition de Muze (Lector vd Bisschop x Gemini xx) van eigenaren Stal Polderzicht en Joris de Brabander won de titel bij de vierjarigen.

De organisatie was in handen van fokvereniging Zuid Holland West en familie Duijndam van Manege de Prinsenstad Delft. Het evenement wordt elk jaar weer druk bezocht door liefhebbers van de springsport. De drie- en vierjarige springpaarden werden beoordeeld door juryleden Cor Loeffen en Olivier van der Vaart. De driejarigen middels vrijspringen en voor de vierjarigen bestond het programma uit een aanlegtest en het overrijden door jurylid Olivier van der Vaart.

88 punten voor Porsche BH

Bij de driejarigen werd er gestreden voor de Geert Meursing Wisseltrofee: het open kampioenschap vrijspringen. Porsche BH viel op met zijn goede galop en natuurlijke balans. De fraaie verrichting leverde 88 punten op waarbij de hengst een 9 voor souplesse en een 9 voor voorzichtigheid kreeg. De tweede plaats was voor de hengst van eigenaar Egbert Schep. Pachino ES (La Costa ES x Stakkato Gold) kreeg in totaal 81,5 punten. Een paard dat goed in zijn lijf schakelt met een goed overzicht en een goede techniek volgens de jury. De derde plaats met een totaal aantal punten van 80,5 was voor de ruin Utouchmitoo Z (United Touch x Concorde). De ruin van eigenaar Amber Struijk viel volgens de jury op met zijn extreme vermogen.

Monsterscore van 96 punten voor Next edition de Muze

Het kampioenschap bij de vierjarigen bestond uit een aanlegtest gevolgd door het overrijden door jurylid Olivier van der Vaart. Door een ex aequo op de derde plaats verschenen niet drie maar vier jonge springpaarden in de ring voor het overrijden. Met in totaal 96 punten was de winst voor de schimmelruin Next edition de Muze. De zoon van Lector vd Bisschop werd gereden door amazone Lucinda Okkerman en viel op met zijn lichtvoetigheid en souplesse. Een paard met een lichtvoetige galop dat heel goed naar boven springt met een mooie techniek van zowel de benen als het hele lichaam, aldus de jury.

De zwartbruine merrie Oberlina (Dominator Z x Denzel van ’t Meulenhof) van fokker en eigenaar Job Meursing behaalde met amazone Samantha Mast in totaal 95 punten. De merrie galoppeerde met een goede balans en liet een goede afdruk en beentechniek zien. De bruine ruin O Chaccoon (Chacoon Blue x Kannan) van eigenaresse Erica Dijkshoorn en gereden door haar dochter Lucinda Okkerman behaalde in totaal 93 punten. De grote bruine sprong met goede reflexen en liet een goede balans in de galop zien. De merrie Olivia Polo (Dakar VDL x Amadeus) van fokker en eigenaar Job Meursing en gereden door Samantha Mast kreeg 92,5 punten. De merrie toonde een goed overzicht naar de sprong toe.

Bron: persbericht