Laatste GP Sunshine Tour voor Leprevost, Emmen tiende

Vandaag is de laatste dag dat er nog gereden wordt in Vejer de la Frontera, vanaf morgen zijn alle Spaanse wedstrijden afgelast. De afsluiter was de 3* Suzuki GP over 1m50. Daarin was de winst voor de Franse Penelope Leprévost met haar toppaard Vancouver de Lanlore (v. Toulon). Kim Emmen kreeg met Jack van het Dennehof (v. Toulon) een balk in de barrage. Zij werd tiende.