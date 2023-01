Lacey Gilbertson pakt Challenge Cup round 3

De derde ronde van Challenge Cup op het WEF in Wellington leverde weer een spannende strijd op in de barrage. De Amerikaanse Lacey Gilbertson wist met haar geroutineerde Karlin van ’t Vennehof (v. Fantomas de Muze) overtuigend te winnen. Ze was twee seconden sneller dan de nummer twee, Lillie Keenan met Argan de Beliard (v. Mylord Carthago).

Laura Kraut opende de barrage met een hele snelle ronde op Baloutinue (v. Balou du Rouet). Ze klokte 40,09 seconden, maar kreeg een balk. Sam Walker stuurde daarna de KWPN’er Equine America Ivanhoe GPH (v. Marome) wel foutloos rond. De Canadees haalde niet het onderste uit de kan en finishte in 46,05 seconden wat uiteindelijk goed bleek voor de vierde plek. Walker heeft onlangs de teugels overgenomen van Ellen Whitaker en maakt in Wellington zijn internationale debuut.

KWPN’er Garfield

Lacey Gilbertson en Karlin van ’t Vennehof kwamen als derde in de ring. Het paar reed een uitgekiende vlotte ronde en kwamen foutloos in 41,41 seconden over de finish. Alleen Ashlee Bond ging hier qua tijd nog onder door (41,29 seconden), maar kreeg met Garfield (v. Chellthago Z) een balk. De twaalfjarige Garfield heeft Bond nog niet lang onder het zadel. Het fokproduct van Stal Horn uit Ootmarssum werd tot halverwege vorig jaar uitgebracht door Caroline Müller. Bond eindigde achter Kraut op de zesde plaats.

Pope met KWPN’er derde

Na Lacey Gilbertson bleven nog twee combinaties foutloos, maar haalden de tijd van Gilbertsen niet. Tweede werd Lillie Keenan met Argan de Beliard in 43,49 seconden. De Amerikaan Jacob Pope werd met een tijd van 44,78 seconden derde op de KWPN-gefokte Highway FBH (v. Plot Blue).

Bron Horses.nl