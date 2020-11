Lady Angeles naar winst onder Kim Emmen

De bruine merrie Lady Angeles (v. Los Angeles) won vandaag de rubriek voor zesjarige springpaarden in Villamoura, waar Kim Emmen al een aantal weken met haar jonge en meer ervaren paarden prijzen wegkaapt. Emmen en Lady Angeles sloegen een gat van bijna 2 seconden in de rubriek direct op tijd. Laura Renwick werd tweede met J Peroni Wfs (v. Tangelo vd Zuuthoeve) en de eveneens Britse Nicole Pavitt werd derde met Top gun XII (v. Arkansas).

Lady Angeles verscheen tot nu toe zeven keer in de internationale ring, steeds met Kim Emmen in het zadel. De combinatie belandde van die zeven starts – allemaal in 2020 – maar liefst vijf keer op het podium.

Ook klassering bij zevenjarige paarden

In de rubriek voor zevenjarige paarden reed Emmen de KWPN-hengst Ikannan VG (v. Kannan) naar een mooie zevende plaats dankzij een foutloos rondje direct op tijd. In deze rubriek was de winst voor Renwick met Symphony (v. Parco). De rubriek voor vijfjarige springpaarden ging naar de Duitser Richard Vogel met Bonfire Heart (v. Baluga). In deze rubriek startte Emmen niet.

Bron: Horses.nl