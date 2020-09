Lafayette Van Overis van Bertram Allen naar Adrienne Sternlicht

Een jaar lang heeft Bertram Allen veel plezier gehad van Lafayette van Overis (v. Kashmir van Schuttershof). Twee weken geleden won de Ier met de ruin nog een 1,50m op de 5* wedstrijd in Grimaud. Nu heeft Allen de negenjarige BWP'er verkocht aan Adrienne Sternlicht, hij maakte het op zijn website bekend.

De negenjarige Lafayette Van Overis werd bij de jonge paarden uitgebracht door de Zweedse Sofia Westborg voordat hij verhuisde naar de springstal van Joe Clee. De Brit reed de zoon van Kashmir van Schuttershof verschillende keren in de prijzen op 2* en 3* niveau.

Zeges in Amerika

Vorig jaar juli nam Bertram Allen de teugels over en bij hun internationale debuut op de Global Champions Tour in Londen werd het paar zesde in een 1,45m-rubriek. Daarna volgenden een reeks van overwinningen en hoge klasseringen op wedstrijden in Amerika zoals in Wellington en Tryon.

Adrienne Sternlicht

Na de coronacrisis startte Bertram Allen Lafayete weer in de Tour in St.Tropez. Het paar won daar een 1,45m in de 4*-wedstrijd en 1,50m een week later in de 5* wedstrijd. Nu heeft de Ier Lafayete verkocht aan de Amerikaanse amazone Adrienne Sternlicht. Op zijn website schrijft Allen: “We wensen Adrienne veel succes met haar nieuwe paard.”

Bron bertram-allen.com