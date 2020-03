Lambre schrijft 4* GP Wellington op naam, Sweetnam en Chaqui Z tweede

In de CSIO 4* Grote Prijs van Wellington was Santiago Lambre de gevierde man. De Braziliaan was in de barrage de concurrentie te snel af en mocht met de hoogste eer gaan strijken. Shane Sweetnam pakte een tweede prijs en Alexandra Thornton maakte het podium compleet.

De Amerikaanse parcoursbouwer Ken Krome zette een selectief basisparcours neer waarvan er acht de barrage bereikten. Santiago Lambre stuurde zijn 11-jarige Catover (v.Catoki) zeer snel rond in 37.73 seconden en reden voorop in de ereronde.

Over Catover zei Lambre: “Hij is niet echt een snel paard, maar heeft een grote galop. In de barrage vandaag kon ik daar juist gebruik van maken. Ik reed er zeven naar de laatste en dat is voor de meeste paarden heel ver. De bodem voelde beter dit jaar en voor mij is het zo, is mijn paard gelukkig is, dan ben ik gelukkig. Met deze overwinning heeft Lambre al zijn zesde top drie klassering dit jaar op Wellington en de tweede GP overwinning.

Top drie

Shane Sweetnam kwam nog het dichtst in de buurt van de Braziliaan. Sweetnam reed met, het fokproduct van de Familie Morsink en de eerder door Gerben Morsink gereden, Chaqui Z (v.Chacco-Blue). De Ier klokte een tijd van 38.29 seconden en moest in Lambre zijn meerdere erkennen. Alexandra Thornton en Charielle (v.Chacco-Blue) deden er 39.08 seconden over en mochten achter Lambre en Sweetnam plaatsnemen op plek drie.

Award voor Babington

Na afloop van de Grote Prijs werd de Kate Nash Boone Style Award uitgereikt. Deze wordt normaal gesproken aan iemand gegeven die mee gereden heeft op het CSIO op WEF. Dit jaar werd de award echter uitgereikt aan Kevin Babington. De Ier brak afgelopen winter zijn nek na een val en raakte verlamd. Babington kreeg de award als erkenning voor zijn vastberadenheid, inspiratie en toewijding aan de springsport nadat vorig jaar door zijn levens veranderende ongeluk Babington zijn rol in de springsport drastisch veranderde.

Bron: Persbericht/Horses.nl