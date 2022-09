Lars Kersten achtste in Longines Rankingproef 1.45m

In Opglabbeek was al heel vroeg in de wedstrijd de winnaar bekend van de 1.45m rubriek in twee fasen. Als vierde starter zette Gregory Whatelet een tijd neer met Argentina de La Marchette (v.Acajou de La Marchette) waar de concurrentie geen antwoord op had. Zijn landgenoot Wilm Vermeir mocht het tweede geld in ontvangst nemen vanwege de foutloze rit met Linguini de La Pomme (v.Marius Claudius)in de tweede tijd. De derde plaats was voor Omer Karaevli die met Livingstone van het Peggershof (v.Organo Sitte) de klok stopte op 33.72 seconden.

De beste Nederlander in deze rubriek was Lars Kersten die met Quatinka (v.FRH Quaid) ook alle balken onberoerd liet en de achtste tijd noteerde. Bart Lips viel net buiten de prijzen ook al reed hij een foutloos parcours. Eric Ten Cate deed wel een poging en zijn tijd van 32.70 seconden zou goed zijn geweest voor de derde plaats was dat ene balkje in de tweede fase niet gevallen, nu werd hij 25ste.

Uitslag