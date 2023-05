Lars Kersten en Gert Jan Bruggink in top vijf GP kwalificatie Opglabbeek

Maar liefst 89 combinaties gingen gistermiddag van start in de 1.45m kwalificatie voor de Grote Prijs in Opglabbeek. In de volle barrage hielden Lars Kersten en Gert Jan Bruggink hun hoofden koel en stuurden hun paarden Hallilea (v. Zirocco Blue VDL) en Kasilias EAS SHO Z (v. Kannan) naar de tweede en vierde plek. Seamus Hughes Kennedy was een halve seconde sneller dan Kersten en werd de winnaar met Castlefield Hera (v. Plot Blue).

27 ruiters waren foutloos in het basisparcours, vijf combinaties, waaronder Megan Laseur en I Am (v. Etoulon), trokken zich terug voor de barrage. De 22 overige ruiters maakten er in de barrage een boeiende strijd van. De Britse amazone Sienna Charles had op Valkiry de Zance (v. Diamant de Semilly) al vroeg een nulronde gereden in de scherpte tijd 36,32 seconden. De 20-jarige Britse werd uiteindelijk hiermee derde.

Kennedy snelt toch nog Kersten voorbij

Gert Jan Bruggink stuurde niet veel later zijn eigen fokproduct Kasilias EAS SHO Z snel en foutloos rond in 36,43. Op de meet kwam de Tukker slechts een tiende op Sienna Charles te kort. Het lukte Lars Kersten wel om onder de tijd van Charles te duiken. Kersten en de elfjarige merrie Hallilea, ook met een eigen fokproduct, finishten in 35,53 seconden. Kersten leek op de overwinning af te stevenen, maar het was Seamus Hughes Kennedy die aan het einde van de barrage de zege naar zich toetrok. Op Castlefield Hera, de negenjarige dochter van Plot Blue, klokte de Ier 35,03 seconden.

