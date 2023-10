Lars Kersten en Hallilea naar winst in GP Peelbergen

De 1,45 Van Mossel Grote Prijs van zondagmiddag in Kronenberg is gewonnen door Lars Kersten en de elfjarige merrie Hallilea (v. VDL Zirocco Blue). Kersten bleef in de barrage 0,2 seconden voor op de Mexicaanse routinier Fernando Martinez Sommer met Gingo (v. Grey Top). Maikel van der Vleuten en Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek) werden op 5/100 daarachter derde.