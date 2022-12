Lars Kersten en Hallilea vliegen naar zege in 5* 1,50m Mechelen

Aan spektakel geen gebrek in de 5* 1,50m KBC Bank & Verzekering-prijs gisteravond in Mechelen. Dertien ruiters streden om elke seconde in de barrage van de rubriek. Lars Kersten was met de Zirocco Blue-dochter Hallilea de snelste van het veld. Hij kaapte de zege weg voor de neuzen van Pieter Devos en Willem Greve. Kersten: "Wat een overwinning!"

Maar liefst dertien van de 42 combinaties begonnen aan de barrage. Jos Verlooy was de eerste met een nulronde op Igor (v. Emerald) in een tijd van 36,85 seconden. Maar drie combinaties later reed Willem Greve met de geweldig springende Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado v. Zeshoek) er een dikke seconde vanaf en pakte de leiding in35,82 seconden.

Devos snelt Greve voorbij

Georgia Tame kon vervolgens met Curiano van Maarle Z (v. Canabis Z) Greve’s tijd niet verbeteren. De Britse was foutloos in 36,43 seconden, uiteindelijk goed voor de vijfde plaats. Pieter Devos was daarna wel sneller dan Greve. Met Claire Z (v. Clearway) kreeg hij het thuis publiek op de banken en nam de leiding over in 35,67 seconden met nog één Nederlander en drie Belgen te gaan.

Strijd tussen de Belgen en Nederlanders

Die ene Nederlander was Lars Kersten. Direct na Devos stuurden Kersten de tienjarige merrie Hallilea uiterst effectief en snel rond. Hij haalde nog drie tiende van de Devos’ tijd af. Met zijn 35,31 seconden stonden de Oranje jassen weer op kop. De drie Belgen die volgden konden daar geen verandering meer in aanbrengen. Nicola Philippaerts kwam nog het dichts bij. Met H&M Luna van’t Ruytershof Z (v. Levisto Z) finishte hij in 36,28 seconden en kwam achter Willem Greve op de vierde plek.

‘Wat een overwinning!’

Lars Kersten was blij met zijn zege: “Wat een overwinning! Het werd een heel spannende barrage en eerlijk.. ik dacht dat ik nog sneller kon hoor! Hier en daar was er nog wel ruimte om nog sneller te gaan. Het publiek ging helemaal uit zijn dak en hun enthousiasme deed veel deugd. Mijn merrie is in topvorm en ik kijk er naar uit om vrijdag hier opnieuw met haar te schitteren.”

Bron Horses.nl/Persbericht