Lars Kersten: ‘Ik hoop dat ik het feestje niet bedorven heb’

Springruiter Lars Kersten zorgde in het met tienduizend Zweden volgepakte Scandinavium in Gotenburg voor een sensatie door met zijn merrie Hallilea zondagmiddag de FEI Longines Wereldbekerwedstrijd en zijn eerste vijfsterren Grote Prijs te winnen. Hij verwees de nummer 1 van de wereld, Henrik von Eckermann, en de andere Zweedse grootheid Peder Fredricson naar de tweede en derde plaats. Kim Emmen maakte op plaats zes het succes voor

TeamNL compleet.

“Ik heb er gewoon geen woorden voor dat ik hier in Gotenburg mijn eerste vijfsterren Grote Prijs win”, aldus Kersten, die na zijn foutloze eerste ronde van de FEI Longines wereldbekerwedstijd al aangaf dat hij ervoor zou gaan in de barrage. En dat deed de 24-jarige Limburger ook. Met de door zijn vader Pieter gefokte 12-jarige schimmelmerrie Hallilea reed Lars als derde van de zeven deelnemers de perfecte barrage: volop in de aanval, voorwaarts en op zoek naar de korte afstanden. Hij klokte 35.44 seconden op de finishlijn.

Lars Kersten en Hallilea in de ereronde. Copyright ©FEI/Kim C Lundin

Uitzinnig publiek

Daar kwam Zweedse routinier, multi-kampioen en voormalig nummer 1 van de wereld Peder Fredricson met

Catch me Not S net niet aan. Hun tijd was 35.99 seconden en ook zonder springfouten. Het uitzinnig Zweedse publiek zette zijn zinnen op de grote favoriet en leidende combinatie op de wereldranglijst: Henrik von Eckermann en King Edward. Het leek er ook op dat de – in Horst Limburg woonachtige – Zweed op de overwinning afstevende. Maar er was teleurstelling bij de Zweden en euforie in het kamp van Kersten toen de tijd bleef staan op 35.72 seconden. Dat was 28 honderdste langzamer dan Lars Kersten. “Om hier voor deze twee legendes van de sport te staan en te winnen voor zo’n ongelooflijk publiek is altijd een droom geweest”, vertelt Lars Kersten tijdens de prijsuitreiking. “Ik hoop dat ik het Zweedse feestje niet bedorven heb.”

Familie erbij

“Het is ongelooflijk. Mijn merrie Hallilea sprong geweldig, om hier in Gothenburg de wereldbekerwedstrijd te winnen is echt heel bijzonder”, laat Kersten weten voor FEI-tv. “Dit is mijn eerste overwinning in een vijfsterren Grote Prijs. Ik heb al veel goede klassering gehad en dit is echt de eerste. Dit voelt zo bijzonder. Ik heb een Zweedse vriendin en ze is er hier natuurlijk bij met haar familie.” Ook zijn moeder Bernice genoot op de tribune net als zijn vader, voormalig internationaal springruiter, Pieter Kersten, die de winaar op het voorterrein begeleidde.

Kim Emmen

Kim Emmen en de sterke en zeer goed springende Imagine plaatsten zich ook voor de barrage. Emmen heeft het paard pas drie maanden onder het zadel. Op de eerste hindernis viel al een balk en daarna Kim reed gecontroleerd naar de finish wat goed was voor de zesde plaats.

Eindklassement

Kerstens zege was de enige overwinning voor TeamNL dit seizoen in de FEI Longines wereldbekerkwalificaties. Geen van de Nederlandse combinaties heeft zich weten te plaatsen voor de finale in april in Riyadh. Gothenburg was de veertiende en laatste kwalificatiewedstrijd van het seizoen. Willem Greve is op de 28e plaats in de eindstand de beste ruiter van TeamNL maar kwam met Grandorado TN N.O.P. in Gothenburg tekort om zich te plaatsen voor de finale, waarvoor de beste 18 van Europa zich in april mogen melden in Ryiadh, Saoedie-Arabië.

Uitslag FEI Longines Wereldbekerwedstrijd Gothenburg, 1.60m

Lars Kersten, Hallilea (v.Zirocco Blue VDL), 0 – 0, 35.44 sec Henrik von Eckermann (Zwe), King Edward (v.Edward), 0 – 0, 35.72 sec Peder Fredricson (Zwe), Catch me Not S (v.Cardento), 0 – 0, 39.99 sec Olivier Robert (Fra), Iglesias D.V. (v.Quasimodo van de Molendreef), 0 – 4, 37,22 sec Amanda Landeblad (Zwe), For Killy (v. Otangelo), 0 – 4, 40.99 sec Kim Emmen, Imagine (v.Cassini Gold), 0 – 4, 42.93 sec

Uitslag

Klassement

