Lars Kersten opgenomen in Young Riders Academy 2023

Lars Kersten is geselecteerd voor het team van de Young Riders Academy 2023. Het team bestaat uit elf Europese talenten die een jaar lang een speciaal academisch programma volgen dat helemaal is gericht op de springsport. ''Ik volg de YRA al een tijdje en ben altijd geïntrigeerd geweest door de Academie.''

Lars heeft inmiddels al deelgenomen aan zeven Europese Kampioenschappen (Pony’s, Children, Junioren en Young Riders). In 2019 won hij Goud met het Young Riders team en Brons individueel. Ook op het hoogste niveau laat de ruiter steeds vaker van zich horen, vestigt zich tussen de grote namen op 5* niveau en gooide hij hoge ogen in de Rolex Grand Prix van Den Bosch.

YRA 2023

In totaal werden zes kandidaten geselecteerd voor het volledige programma en nog eens vijf voor het educatie programma. ”Het niveau van de ruiters wordt elk jaar hoger.” aldus President van YRA, Eleonora Ottaviani. Ze benadrukte dat het ondersteunen van de ruiters op verschillende vlakken een van de speerpunten van het programma is.

Het verschil maken

Emile Hendrix, onderdeel van het selectiecomité, legde uit hoe YRA op zoek is naar ruiters die het verschil in de toekomst gaan maken. ”Het niveau van de ruiters wordt elk jaar hoger en alleen talent hebben is niet meer genoeg. De ruiters moeten serieuze doelen hebben en bereid zijn daar hard voor te werken. We zoeken naar kwaliteiten waarmee de ruiters zich onderscheiden zoals talent, vastberadenheid, gevoel en kunnen plannen en organiseren.”

Volledig Programma:

Thibeau Spits (BEL)

Hannes Ahlmann (GER)

Sean Monaghan (IRL)

Lars Kersten (NED)

Mira Oliva Hoeidal (NOR)

Robert Murphy (GBR)

Educatie Programma:

Thibault Philippaerts (BEL)

Tereza Svobodova (CZE)

Niamh McEvoy (IRL)

Egor Schibrik (PLS)

Lily Attwood (GBR)

Bron: YRA