Lars Kersten vijfde in GP kwalificatie Rouen

In de tweede kwalificatie voor de 4* Grand Prix in Rouen reed Lars Kersten gisteren de veertienjarige KWPN'er Emmerton (v. Silvio I) met een foutloze barrage naar de vijfde plaats. In de strijd om de eerste plaats versloeg Laurent Goffinet met Atome des Étisses (v. Mylord Carthago) Pénélope Leprevost, die met Texas (v. Tornesch) de eerste kwalificatie al had gewonnen.