Lars Kersten winnaar Sportgala Peel en Maas

Springruiter Lars Kersten heeft vrijdagavond de sporttrofee van de gemeente Peel en Maas gewonnen tijdens de uitreiking van de sportprijzen van 2019. Vanwege het coronavirus waren deze prijzen nog niet eerder uitgereikt. De Egchelnaar werd bovendien verkozen tot sporter van het jaar.

In die categorie was hij genomineerd met zijn broer Niels. In het sportjaar 2019 won Kersten de CSI 3* Grand Prix bij De Peelbergen. Ook pakte hij de eerste plek op het Nederlandse Kampioenschap voor Young Riders. Andere sporters die in de prijzen vielen doen aan turnen, jiujitsu en wielrennen.

Bron: 1Limburg / Horses.nl