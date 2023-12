Lars Kersten zesde in Opglabbeek

Jana Wargers greep in de CSI 2* GP van Sentower Park zondagmiddag de overwinning met Corrie 9 (v. Comme il Faut). De Duitse was 4/10 seconde sneller dan de voor België rijdende Abdel Saïd met Etincelle d'Ellipse (v. Apache d'Adriers). Lars Kersten werd met Chuck Marienshof Z (v. Colestus) zesde, na een foutloos barragerondje.

Het deelnemersveld in Opglabbeek bestond uit 65 combinaties deze zondagmiddag. Er waren veel acht- en negenjarige paarden bij de top klasseringen. Het paard van Wargers is acht, net als dat van Kersten. Chuck Marienshof Z reed onder meer met Niels Kersten al internationale jonge paardenrubrieken en is sinds afgelopen zomer ook ingezet op 1,45 m niveau.

Uitslag

Bron: Horses.nl