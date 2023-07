Lars Kuster eerste én tweede in Wuustwezel

Lars Kuster kende een uiterst succesvolle dag op CSI2* Wuustwezel en wist meerdere prijzen te pakken. Zo wist Kuster met Heaven Of Romance (v. Andiamo) het 1,40m te winnen en werd met zijn andere nakomeling van Andiamo Idylle Of Romance nipt tweede in de 1,45m proef, die telt als kwalificatie voor de Grote Prijs.

Maar liefst 94 (!) combinaties gingen van start in het 1,40m direct op tijd. Lars Kuster was ze allemaal te snel af en stuurde Heaven Of Romance in 53.28 seconden naar de finish. Kuster was hiermee ruim vier seconden sneller dan de nummer twee Christophe Vanderhasselt. De Belg had 57.78 seconden nodig om Kraque Boom d’Avifauna Z (v. Kannan) naar de tweede plaats te rijden. Odile Gierech tekende met A-Myra Z (v. Arko) voor het derde resultaat.

Nipt tweede in 1,45m

In de CSI2* 1,45m proef, die gold als kwalificatie voor de Grand Prix, werd Kuster tweede. Dit maal zadelde hij de Andiamo-dochter Idylle Of Romance en zijn tijd van 61.16 seconden bleef lang staan. Het venijn zat hem in de staart want uiteindelijk werd hij afgetroefd door Sally Goding met Spring Willow (v. Luidam). Leonie Peters maakte het podium compleet.

