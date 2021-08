Laura Hendriks met Kantje’s Ellard kampioen springen M cat. D/E

De barrage van het kampioenschap springen M cat. D/E – powered by Hartog - telde acht starters die goed aan elkaar gewaagd waren. Bethany Vos kon na de twee medailles van haar broertje Wim niet achter blijven en zette als eerste starter een bekeken nulrondje in 37,55 neer met haar fijne schimmeltje Good Luck VS. Daar doken alleen de uiteindelijk winnares Laura Hendriks met Kantje’s Ellard (37,04) en Hester Schrik met de E-pony Mr.T (37,42) nog onder.

Terwijl de laatste starter in de ring was, zat Laura Hendriks bijna omgedraaid op haar pony ingespannen het scorebord in de gaten te houden. De opluchting was groot toen bleek dat ze de winnaar van het goud was. Knuffels voor Kantje’s Ellard en een dansje van moeders maakten het feest compleet.

Doorgetraind

“Ik heb Ellard gekregen een half jaar voor corona uitbrak. Daardoor hebben goed de tijd kunnen nemen om hem dressuurmatig door te trainen. Mama is meer van de dressuur dus dat was heel handig in de periode dat er bijna geen wedstrijden waren. Het heeft nu echt het verschil gemaakt. Ellard is goed wendbaar, we zijn echt een team. Ik ben echt superblij met dit resultaat.”

Springen Klasse M Cat. D/E Powered by Hartog:

Laura Hendriks (Roosendaal) – Kantje’s Ellard, 0/0-37.04 sec. Hester Schrik (Onstwedde) – Mr T, 0/0-37.42 sec. Bethany Vos (Apeldoorn) – Good Luck VS, 0/0-37.55 sec.

Bron: KNHS / Horses.nl